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- Mersin'de muz yüklü konteynerde 6 kilo 750 gram kokain yakalandı
Mersin'de muz yüklü konteynerde 6 kilo 750 gram kokain yakalandı
Mersin'de, Ekvator'dan gelen ve yasal yükü muz olan bir konteynerde narkotik köpeği Mila ile yapılan aramada 6 kilo 750 gram kokain ele geçildi.
- DHA
- 23.11.2021 - 14:10
- Güncelleme : 23.11.2021 - 15:01
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvator'dan Mersin Limanı'na gelen, yasal yükü muz olan konteynerde kokain maddesi sevkiyatı yapıldığı bilgisi aldı.
Limanda önlem alan ekipler, gelen gemideki belirtilen konteyneri indirerek kırmızı hatta aldı.
6 PAKET HALİNDE 6 KİLO 750 GRAM KOKAİN YAKALANDI
Konteynerdeki muz kolileri boşaltılıp tek tek arandı. Narkotik madde arama köpeği Mila'nın da kullanıldığı aramada, konteynerin soğutucusu içinde 6 paket halinde 6 kilo 750 gram kokaini ele geçirildi.
Polis, şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.