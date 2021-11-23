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Mersin'de muz yüklü konteynerde 6 kilo 750 gram kokain yakalandı

Mersin'de muz yüklü konteynerde 6 kilo 750 gram kokain yakalandı

Mersin'de, Ekvator'dan gelen ve yasal yükü muz olan bir konteynerde narkotik köpeği Mila ile yapılan aramada 6 kilo 750 gram kokain ele geçildi.