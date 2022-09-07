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- Mersin'de okul duvarına çarpan araç sürücüsü, 3 kişiyi yaraladı
Mersin'de okul duvarına çarpan araç sürücüsü, 3 kişiyi yaraladı
Mersin'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 07.09.2022 - 16:52
- Güncelleme : 07.09.2022 - 16:53
Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde Sesim Sarpkaya Lisesi önünde kavisli yolda ilerlerken T.A.K.’nin (39) kontrolünü yitirdiği 33 PJG 52 plakalı otomobil, okul duvarına çarptı.
Kazada, sürücü T.A.K. ile yanındaki T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, aynı bölgede 2 Temmuz günü M.Ş.K.’nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21) çarpmıştı.
DHA'nın aktardığına göre duvarla araç arasında sıkışan Gürses, yaşamını yitirmişti.