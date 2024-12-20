Mersin'de okul müdürünün Atatürk imalı göçmen paylaşımına suç duyurusu

Haber Merkezi

Suriye'de yaşanan rejim değişikliği en çok Türkiye'yi etkiledi.

Türkiye'de 13 yıldır yaşayan Suriyeliler de dönüşe geçti.

Suriye'ye açılan sınır kapılarında hareketlilik 8 Aralık'tan itibaren devam ederken, Suriyelilerin dönüşü Türkiye'nin de en önemli gündemlerinden biri.

Özellikle sosyal medyada konuya ilişkin birçok paylaşım yapılıyor.

Bu paylaşımlardan biri ise davalık oldu.

"SELANİK'TEN GELENLER DE DÖNSÜN"

Mersin'de bir okul müdürü WhatsApp durumunda "Halep'ten gelenler dönüyor, Selanik'ten gelenler de dönsün" paylaşımında bulundu.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Bu paylaşımla Mustafa kemal Atatürk'ün kastedildiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başvuru dilekçesinde, "Yapılan paylaşımda Selanik doğumlu olan Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa kemal Atatürk'ü kastettiği çok açık olduğundan 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenene Suçlar hakkında Kanun hükümlerine aykırı ve Cumhuriyet değerlerine alenen hakaret" ifadeleri yer aldı.