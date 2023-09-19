Mersin'de organize suç örgütüne şafak baskını: 17 gözaltı kararı Mersin'de gerçekleşen şafak baskınında, yaralama ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirtilen şüpheliler için harekete geçildi. Operasyon sonucunda yapılan tespitlerle, örgütün suç unsurlarına el konuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Güvenlik güçlerinin huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarla şüpheliler tek tek yakalanıyor. Son olarak bir hareketlilik de Mersin'de yaşandı. 17 kişi tespit edildi İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarını organize olarak işleyen suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında ise suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 17 kişi belirlendi. Şafak operasyonu Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü Çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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