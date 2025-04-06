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İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde, tur yolcularını taşıyan bir otobüs, yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprüye takıldı.

Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

LASTİKLERİN HAVASI İNDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otobüsü bulunduğu yerden çıkarabilmek için lastiklerin havasını indirdi.

Ardından araç geri manevra yaptırılarak sıkıştığı noktadan kurtarıldı.

Otobüsün çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

AYNI KÖPRÜDE İLK DEĞİL

Öte yandan, aynı köprüde daha önce de birçok kez benzer kazaların yaşandığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, sürücülere uyarı levhalarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.