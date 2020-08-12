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    Mersin'de piknikçilerin uğrak yerinde yangın çıktı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti kıyısındaki makilik alanda yangın çıktı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 20:20
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 20:20
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    Mersin'de piknikçilerin uğrak yerinde yangın çıktı

    Mersin'de ilçeye bağlı Esenpınar Mahallesinde piknikçilerin de uğrak yeri olan Esenpınar Göleti çevresindeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Vatandaşların haber vermesiyle Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaşarak alevlere müdahalede bulundu.

    Rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangından yaklaşık 2 dönümlük makilik alan etkilendi. Yangın zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

    Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Mersin'de piknikçilerin uğrak yerinde yangın çıktı VİDEO

    Mersin de piknikçilerin uğrak yerinde yangın çıktı #1

    Mersin de piknikçilerin uğrak yerinde yangın çıktı #2

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