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- Mersin'de PKK operasyou: 6 tutuklama
Mersin'de PKK operasyou: 6 tutuklama
Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
- 29.11.2022 - 21:38
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım'da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde jandarma ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
DHA'nın haberine göre yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
6 kişi tutuklandı
Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.