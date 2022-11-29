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    Mersin'de PKK operasyou: 6 tutuklama

    Jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
    • 29.11.2022 - 21:38
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    Mersin'de PKK operasyou: 6 tutuklama

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 Kasım'da Tarsus, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde jandarma ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

    6 kişi tutuklandı

    Hakim karşısına çıkarılan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Mersin de PKK operasyou: 6 tutuklama #1


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