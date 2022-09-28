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- Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında
- 28.09.2022 - 08:45
- Güncelleme : 28.09.2022 - 09:49
Mersin’de, PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.
AA’nın haberine göre; PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüpheliler arasında belediye görevlileri de var
Şüphelilerin arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu öğrenildi.
Özel harekat destekli operasyon başlatıldı
Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.
Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.