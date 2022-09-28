Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında

Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 18’i belediye çalışan 30 şüpheliye, operasyon düzenlendi.

Mersin’de, PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

AA’nın haberine göre; PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüpheliler arasında belediye görevlileri de var

Şüphelilerin arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu öğrenildi.

Özel harekat destekli operasyon başlatıldı

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.