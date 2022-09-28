Petrol
83.9
-1.14%
Euro
17.6996
0.05%
Dolar
18.4914
0.23%
Altın
964.95
-0.10%
Borsa
3266
0.00%
Bitcoin
349.071
-6.69%
BTXN Coin
10.38
5.59%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında

    Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen çalışmalarda, PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 18’i belediye çalışan 30 şüpheliye, operasyon düzenlendi.
    • 28.09.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında

    Mersin’de, PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

    AA’nın haberine göre; PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Şüpheliler arasında belediye görevlileri de var

    Şüphelilerin arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu öğrenildi.

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #1

    Özel harekat destekli operasyon başlatıldı

    Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

    Operasyonda B.G. ve bazı zanlılar gözaltına alındı. Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve gözaltındaki şüphelilerin adreslerindeki aramalar sürüyor.

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #2

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #3

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #4

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #5

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #6

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #7

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #8

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #9

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: Belediye personeli mercek altında #10


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlama
    Dünya

    Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında patlama

    Hadise yine ağladı
    Magazin

    Hadise yine ağladı

    Görüş Bildir