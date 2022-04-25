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    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü

    Rüzgar nedeniyle bitkilerdeki polenler denize uçarak sarı tabaka oluşturdu. Kıyıya yakın bölgedeki denize yönelen çok fazla sayıda arı ise öldü.
    • 25.04.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 17:50
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    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü

    Mersin'de hafta sonu rüzgarlı hava nedeniyle çiçek açan ağaçlar ve bitkilerdeki polenler uçuşarak deniz suyuna karıştı.

    321 kilometrelik sahil bandına sahip Mersin'de deniz suyu üzerinde sarı tabaka oluşurken, polenler dalga nedeniyle kıyıya kadar sürüklendi.

    DHA'nın haberine göre, kıyıya yakın bulunan kolonilerdeki arılar da polen ve tuzlu deniz suyuna yönelince binlercesi öldü.

    "Mevsime bağlı bölgemizde polen akımı mevcut"

    Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, hem polenin hem de tuzlu suyun arılara cazip geldiğini belirterek, "Mevsime bağlı bölgemizde olarak bir polen akımı mevcut. Ne yazık ki polen rüzgarla birlikte denize uçtu. Bu da deniz üzerinde polen tabakası oluşturdu. Dalga ile birlikte kıyıya vuran polen arılarda bir yanılgıya sebep oldu. Hem tuzlu su hem de polen kokusu olması arılar da cazip bir durum oluşturuyor. Mevsim geçişlerinde bunun yaşanması normaldir. Uzun vadede arıda ciddi hasar verecek bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

    Mersin'de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü VİDEO

    Mersin de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü #1

    Mersin de polenler denize döküldü: Binlerce arı öldü #2


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