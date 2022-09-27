Mersin'de polisevine saldıran teröriste CHP'nin desteği

Terörist Dilşah Ercan'ın tutuklu olduğu dönemde, CHP itiraz ederek serbest bırakılmasını talep etmişti.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün gece PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıyı gerçekleştirilen teröristler güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken; hain saldırıda 1 polis memurumuz şehit oldu.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin birinin ise Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Dilşah Ercan hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

CHP özgürlüğünü istemişti

Teröristin CHP'nin "Türkiye'nin en büyük açık cezaevi" olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Raporda, PKK- örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü olduğu belirtilen Dilşah Ercan'ın Şakran Kadın Kapalı Cezaevi olduğu aktarıldı.

Yer alan raporda ayrıca CHP, teröristin tutukluluğuna itiraz ederek serbest bıraklılmasını talep etmişti.

CHP'nin savunması

Dilşah Ercan hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğunu belirtiyor. Örgüte ilişkin propaganda, yürüyüş, gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet suçlamalarından hükümlü. Tüm teknik eşyalarının dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığını belirtiyor. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. Yaptığı haberler de kanıt olarak gösterilmiş." ifadeleri yer aldı.

Terör örgütü üyesi olma suçundan tutuklanmıştı

Ercan, 2011 yılında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.











