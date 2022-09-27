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    Mersin'de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi

    Mezitli'de polisevine saldırı gerçekleştiren teröristlerin taksiyle olay yerine geldiği belirlendi.
    • 27.09.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:49
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    Mersin'de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin taksiyle olay yerine geldiği ortaya çıktı.

    Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

    2 terörist etkisiz hale getirildi

    Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilirken, saldırıda bir polis şehit oldu, biri polis 2 vatandaş da yaralandı.

    Saldırı yerine ticari taksiyle geldiler

    2 teröristin akşam saatlerinde ticari taksiyle bölgeye geldikleri, ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Taksi şoförünün gözaltına alınıp, ifadesinin alındığı, olayla bir bağı olmadığından dolayı serbest bırakıldığı belirtildi.

    Mersin de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi #1

    "Taksiyle geldiler ondan sonra olan oldu"

    Bir görgü tanığı, "Saat böyle 23.00 sıralarında benim görev yaptığım sitenin önünden geçtiler. Taksiyle geldiler. Zaten ondan sonra olan oldu. Benim önümden geçtiler yani. İlk başta silah sıktılar. Ardından 2-3 tane patlama geldi. Başka bir şey görmedim zaten." ifadelerini kullandı.

    "Acı bir ortam vardı, başımız sağ olsun"

    Diğer bir görgü tanığı ise "Ben buraya misafir olarak gelmiştim. Bir ses geldi. Önce ben havai fişek gibi bir şey zannettim ama silahlı çatışma oldu, ikinci patlama olunca bir şey olduğunu anladım. Ortalık çok fena karışmıştı. Patlamanın etkisiyle ortama alev almıştı. Bizim gördüğümüz çok kötü manzaraydı. Şehidimiz var. Allah mekanını cennet eylesin. Patlama çok büyüktü. Yandaki binanın birçok evin camlarının kırıldığını duyduk. Acı bir ortam vardı. Başımız sağ olsun." dedi.

    Mersin de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi #2

    Mersin de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi #3

    Mersin de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi #4

    Mersin de polisevine saldıran teröristler taksiyle geldi #5


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