Mersin'de Arapça tabelalar kaldırılmaya başlandı

DHA
31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li belediyeler, ilk iş olarak Arapça olan tabelaları toplamaya başladı.
Önce Kilis'te akabinde Afyonkarahisar ve daha birkaç yerde başlayan bu uygulama Mersin'de de görüldü.
Türkçe harf kullanılmayan tabelalar toplandı
Başta Mezitli ilçesi olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerin aldığı kararla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Türk Harf Kanunu'na aykırı olan tabelalar tespit edildi.
Zabıta ekipleri tarafından, kanuna uymayan ve Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelaları kaldırıldı.
Bilgilendirme yapıldı
İşletmelere de kanuna uygun tabelalar kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.
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