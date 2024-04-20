Mersin'de Arapça tabelalar kaldırılmaya başlandı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler, bölgede bulunan Arapça tabelaları kaldırmaya başladı.

DHA

31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li belediyeler, ilk iş olarak Arapça olan tabelaları toplamaya başladı.

Önce Kilis'te akabinde Afyonkarahisar ve daha birkaç yerde başlayan bu uygulama Mersin'de de görüldü.

Türkçe harf kullanılmayan tabelalar toplandı

Başta Mezitli ilçesi olmak üzere büyükşehir ve ilçe belediyelerin aldığı kararla zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Türk Harf Kanunu'na aykırı olan tabelalar tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından, kanuna uymayan ve Türkçe harf kullanmayan işletmelerin tabelaları kaldırıldı.

Bilgilendirme yapıldı

İşletmelere de kanuna uygun tabelalar kullanmaları konusunda bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)