Mersin'de şafak operasyonu: 27 uyuşturucu taciri gözaltında Kentte 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan baskında, 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özel harekat polislerinin aramaları devam ediyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları, zehir tacirlerine ağır darbe vuruyor. Bu kez ekipler Mersin'de harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu 6 aylık çalışma sonucunda uyuşturucu satışı yapan 37 şüpheliyi belirleyen ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat ve drone desteğiyle 38 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Çalışmalar sürüyor 350 polisin katıldığı operasyonda kapılar koçbaşlarıyla kırılırken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. Ele geçirilenler Operasyonda 27 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 5 kilogram skunk, 408 gram esrar, 15 gram bonzai, bir gram metamfetamin, 58 gram eroin, 10 gram kokain, 106 adet sentetik hap, 22 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca ile 60 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.