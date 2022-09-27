Teröristler tarafından polisevine düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, PKK'lı iki kadın terörist tarafından dün akşam saat 23.00 sıralarında saldırı düzenlendi.

Lüks otomobil ile polisevinin önüne gelen PKK'lı iki kadın terörist, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı.

Çatışma çıktı, teröristler kendini patlattı

Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Patlama ve silah sesleri bölgede endişe yaratırken, açılan ilk ateş sırasında polisevi önünde nöbet tutan 2 polis yaralandı.

Çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan iki kadın terörist ise sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı.

Mersin’de şehit düşen polis Sedat Gezer’e veda ViDEO

Polislerden biri şehit düştü

Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer (48), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Gezer için önce emniyet müdürlüğünde ardından Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tabutuna sarılarak gözyaşı döktüler

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.

Yakınlarının, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende, cenaze namazını İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı.

Cenaze aracına kadar omzunda taşıdı

Namaz sonrası yapılan duanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin tabutunu, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile birlikte cami avlusundan cenaze aracına kadar omzunda taşıdı.

İHA'nın haberine göre 2 çocuk babası şehit polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi, daha sonra Mersin Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.