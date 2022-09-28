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    Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı

    Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı

    Mersin'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, teröristlerden birini etkisiz hale getirdiği görüntüler paylaşıldı.
    • 28.09.2022 - 00:26
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    Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

    Mersin'de şehit polis Sedat Gezer'in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı - VİDEO

    Teröristlerden birini vurduğu anlar yer aldı

    AA'nın haberine göre; çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

    Mersin de şehit polis Sedat Gezer in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı #1

    Yaralı haliyle teröristlerle çatıştı

    Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

    Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

    Mersin de şehit polis Sedat Gezer in teröristlerden birini vurduğu çatışma anı #2

    Teröristler kendilerini patlattı

    Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

    Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.


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