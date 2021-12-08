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    Mersin'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Silifke'de sabah saatlerinde etkili olan yağış su baskınlarına yol açarken, kentin yüksek kesimlerine de kar yağdı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 16:01
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    Mersin'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

    Mersin'in Silifke ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

    Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

    Sürücüler suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi.

    PAZARI SU BASTI

    Yolda kalan bazı sürücüler, araçlarını kendi imkanları ile çekti. Camikebir Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde kurulan pazarı su bastı.

    Esnaf zor anlar yaşarken, meyve ve sebze kasaları yağmur sularının içinde kaldı.

    TOROSLAR'DA KAR YAĞDI

    Bu arada kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde kar yağışı başladı.

    Sabaha karşı başlayan kar yağışı 1475 rakımdaki mahalleyi beyaza bürüdü.

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