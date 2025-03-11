Mersin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

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Güvenlik güçlerinin toplum güvenliğini sağlama amacıyla yürüttüğü operasyonlar kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de silah kaçakçılığına karşı gerçekleştirilen son operasyonlarla ilgili detayları paylaştı.

ELE GEÇİRİLENLER

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Mersin’de Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; Polisimiz tarafından daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde yapılan aramada;

- 353 adet Yabancı Menşeili Tabanca ve çok sayıda mühimmat ile,



- 913 adet yabancı menşeili silah parçası ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında 3 şüpheli yakalandı ve Cumhuriyet Savcılığınca haklarında soruşturma başlatıldı.