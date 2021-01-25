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- Mersin'de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı
Mersin'de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı
Anamur açıklarında su alan teknede mahsur kalan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- İHA
- 25.01.2021 - 21:39
Mersin Sahil Güvenlik ekipleri, Anamur ilçesi açıklarında içerisinde bir grup göçmen bulunan fiber teknenin su alması ihbarı üzerine harekete geçti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu kısa sürede tekneye ulaştı.
KARAYA ÇIKARILDILAR
Teknedeki 16 göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.