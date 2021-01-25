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    Mersin'de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı

    Anamur açıklarında su alan teknede mahsur kalan göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 25.01.2021 - 21:39
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    Mersin'de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı

    Mersin Sahil Güvenlik ekipleri, Anamur ilçesi açıklarında içerisinde bir grup göçmen bulunan fiber teknenin su alması ihbarı üzerine harekete geçti.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu kısa sürede tekneye ulaştı.

    KARAYA ÇIKARILDILAR

    Teknedeki 16 göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

    Mersin de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı #1

    Mersin de su alan teknedeki 16 göçmen karaya çıkarıldı #2

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