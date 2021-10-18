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    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı

    Suriye’de örgüt içinde faaliyet gösterip Mersin’e geldikten sonra PKK lehine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:18
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    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı

    Mersin’de, terör örgütü PKK’ye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin’e geldikleri tespit edilen, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem faaliyetlerini destekleyici paylaşımlar yapan 4’ü kadın 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçti.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

    Fiziki ve teknik takip takiplerin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı #1

    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı #2

    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı #3

    Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı #4

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