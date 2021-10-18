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- Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı
Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı
Suriye’de örgüt içinde faaliyet gösterip Mersin’e geldikten sonra PKK lehine sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 11 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 18.10.2021 - 15:52
- Güncelleme : 18.10.2021 - 16:18
Mersin’de, terör örgütü PKK’ye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin’e geldikleri tespit edilen, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG’nin eylem faaliyetlerini destekleyici paylaşımlar yapan 4’ü kadın 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik harekete geçti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Fiziki ve teknik takip takiplerin ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Mersin’de, Suriye’den gelen 11 PKK’lı gözaltına alındı VİDEO
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.