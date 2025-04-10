İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, bir tekeri de koparak savruldu.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri, tedbir amacıyla olay yerine gelirken, araç kaldırılana kadar trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Gülnihal Kaya
Editor