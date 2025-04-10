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Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Mersin'de takla atan araçtan yara almadan kurtuldu Silifke ilçesinde yaşanan kazada, refüje çarpan bir otomobil takla atarak ters döndü. Kazada aracın bir tekeri koparak yola savruldu. Sürücü ise kazadan yara almadan çıktı.