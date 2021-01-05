Euro
9.1082
0.16%
Dolar
7.4218
-0.01%
Altın
465.09
0.28%
Borsa
1.476
-1.32%
Bitcoin
236.150
-1.33%
EXEN Coin
10.93
-1.17%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 14 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.
    • AA
    • 05.01.2021 - 16:47
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 17:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen Suriye uyruklu 14 kişinin kimliğini ve adreslerini belirledi.

    Kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 14 zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ikametlerinde, pompalı tüfek, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, A.G, M.H. ve Ş.A.R.R, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, 9'u ise savcılık talimatıyla salıverildi.

    Serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü sınır dışı edildi.

    Mersin de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir