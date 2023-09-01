Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: Sözde üst yöneticisi tutuklandı Eylem yapma hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst yöneticisi, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

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İHA

Terör örgütlerine ve üyelerine geçit yok...

Güvenlik güçlerince hız kesmeden devam operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Mersin'de polis, DEAŞ'la bağlantılı olan ve eylem yapma hazırlığındaki kişileri tespit etti, tepelerine çöktü...

Sözde üst düzey yönetici olduğu belirlendi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında DEAŞ içerisinde hakkında üst düzey yönetici olduğuna dair beyan bulunan ve örgüte müzahir kanallarda yayınlanan video paylaşımında görüntüsü tespit edilen A.S.'nin adresi belirlendi.

Terörist tutuklandı

Eylem yapma hazırlığı içindeyken düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen A.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.