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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Jandarma, terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin evine baskın yaptı. Adreste çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.