- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
Jandarma, terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin evine baskın yaptı. Adreste çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
- İHA
- 07.10.2021 - 12:41
- Güncelleme : 07.10.2021 - 13:25
Güvenlik güçleri, yurdun dört bir yanında terör baskınlarına devam ediyor.
Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilişkili olduğu belirlenen 1 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.
DOKÜMANLAR BULUNDU
Bir dönem örgüt içerisinde aktif olduğu tespit edilen şahsa yönelik belirlenen adrese baskın yapıldı.
Örgüt mensubu operasyonla gözaltına alınırken, bulunduğu adreste yapılan incelemelerde dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Mersin'de terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi: 1 gözaltı VİDEO