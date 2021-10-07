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    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

    Jandarma, terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelinin evine baskın yaptı. Adreste çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 13:25
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    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

    Güvenlik güçleri, yurdun dört bir yanında terör baskınlarına devam ediyor.

    Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile ilişkili olduğu belirlenen 1 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

    DOKÜMANLAR BULUNDU

    Bir dönem örgüt içerisinde aktif olduğu tespit edilen şahsa yönelik belirlenen adrese baskın yapıldı.

    Örgüt mensubu operasyonla gözaltına alınırken, bulunduğu adreste yapılan incelemelerde dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

    Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Mersin'de terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi: 1 gözaltı VİDEO


    Mersin de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı #1

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı #2

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı #3

    Mersin de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı #4

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