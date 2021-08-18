Mersin’de teslim olan terörist, ailesi ile buluşturuldu

Mersin’de teslim olan terörist, ailesi ile buluşturuldu

Suriye’de faaliyet gösteren YPG/PKK safındayken, ikna çalışmaları sonucun teslim olan A.E., ailesi ile buluşturuldu. Buluşma anlarına ilişkin görüntüler, basınla paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bir yandan sahada teröristlere yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken, diğer yandan kandırılarak ailelerinden koparılan gençleri ve çocukları terörün kanlı ellerinden kurtarmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, Suriye’de varlık gösteren YPG/PKK safındaki bir gencin daha ikna çalışmaları sonucunda teslim olduğunu duyurdu.

AİLE VE BİREY GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Müdürlük, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Terörle Mücadele Şubesince, Türkiye'nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütlerde çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi.

Mersin’de teslim olan terörist, ailesi ile buluşturuldu VİDEO



“TESLİM OLMASI SAĞLANDI”

Ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimiz tarafından yapılan aile görüşmeleri neticesinde terör örgütü safındayken teslim olması yönünde ikna edilen Suriye bölgesinde faaliyet gösteren 1986 doğumlu A.E. isimli terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı."

A.E., teslim olmasının ardından annesi ve erkek kardeşi ile emniyette buluşturuldu.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BİZİ KAVUŞTURDU”

A.E'nin erkek kardeşi, buluşmada yaptığı açıklamada polislere teşekkür ederek şu sözleri kaydetti:

“Emniyet Müdürlüğümüz bizi kavuşturdu, hepinize teşekkür ederiz. İlk günden sonuna kadar hepinizden Allah razı olsun."