Mersin'de yan yatan gemi için tahliye işlemi başlatıldı

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Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda ESPERANZA B isimli kuru yük gemisi yan yattı.

"TAHLİYE İŞLEMİ BAŞLAMIŞTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki ESPERANZA B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait BAYRAK 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.