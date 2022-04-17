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    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor

    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, heykellerin silahlardan ve paralardan daha değerli olduğunu belirtirken, Mersin'in gelişmesi için de paraya ihtiyaç var dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 18:14
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    CHP'li belediyelerde heykel hizmeti kaldığı yerden devam ediyor.

    Son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente heykel dikebilmek için Heykeltıraş Ayla Turan'la anlaştı.

    Bir heykel daha

    Alınan kararın ardından heykelin yapımı için çalışmalara başlandı.

    Çalışmalar sürerken Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, heykeltıraşları ziyaret etti.

    CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor VİDEO

    "Bu heykel yıllar sonra Türkiye'nin bugününü ifade edecek"

    Yapımı süren heykelle ilgili bilgi alan Seçer, daha sonra heykeltıraşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Seçer, “Umut Çocuğu yapıyoruz. Umudumuz çocuklarımız. Yıllar sonra herhalde Türkiye'nin bugününü ifade edecek. Şimdi bunu tarihin belleğine kazıyoruz aslında bir anlamda” dedi.

    CHP li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor #1

    "Sanat, silahdan ve paradan çok daha güçlü"

    Başkan Seçer, Mersin’in bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunu, Heykeltıraş Ayla Turan’ın da sanatı ile bu sürece katkı sağladığını belirterek, “Kentimizin dönüşüm süreci içerisinde böyle bir çalışmanın katkısı olacağından çok eminim. Sanatın gücü çok farklı, çok etkili. Silahtan da paradan da çok daha güçlü. Mutlaka Mersin'in değişimi, dönüşümü, imarı için kaynağa, paraya ihtiyaç var ama mental dönüşümü için de zihniyet dönüşümü için de bilgiye, kültüre, sanata ihtiyaç var. İşte o ihtiyaç alanlarından biri de sanat ve sanatçı. Ayla Hanım da bu görevini yapıyor. Çalışmalarından dolayı, bize kazandırdığı eserden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

    CHP li Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni heykeller için gün sayıyor #2


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