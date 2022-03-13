Petrol
112.42
2.83%
Euro
16.14
-1.26%
Dolar
14.77
-0.60%
Altın
941.33
-1.12%
Borsa
2054
0.58%
Bitcoin
576.400
-0.75%
BTXN Coin
39.35
-0.15%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Mersin'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto

    Mersin'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde çok acı bir durum yaşanıyor. Çocuklar ve kadınlar ölüyor" denildi.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 14:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş demek ederken, yine en büyük zararı siviller görüyor.

    Binlerce insan ülkesini terk etmek zorunda kalırken, savaşacak durumda olanlar ise orduya destek veriyor.

    İnsani koridorla tahliyeler sürerken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ukraynalılar ise savaşı protesto ediyor.

    Bu protesto gösterilerinden birisi Mersin'de düzenlendi ve Ukraynalı vatandaşlar Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

    MERSİN'DE YAŞAYAN UKRAYNALI VATANDAŞLARDAN TEPKİ

    Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği’nin organizasyonunda, Adnan Menderes Bulvarı sahil kesiminde bir araya gelen Ukraynalılar, taşıdıkları pankartlarda Rusya’nın saldırılarına tepkilerini ifade ettiler.

    Türk ve Ukrayna bayrakları taşıyan grup, sloganlar atıp Ukrayna milli marşını söylediler. Türk vatandaşlarının  destek verdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı kadınlar, duygusal anlar yaşadı.

    Mersin de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto #1

    "ÜLKEMİZDE ÇOK ACI BİR DURUM YAŞANIYOR"

    Etkinlikte konuşan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, savaşa 'dur' demek için burada toplandıklarını belirterek, "Ülkemizde çok acı bir durum yaşanıyor.  Ukrayna’da kocaman bir savaş gerçekleşiyor. Ukrayna’daki bütün şehirleri mahvediyorlar.

    Çocuklar, kadınlar ve askerlerimiz ölüyorlar. Türkiye’ye 30 binden fazla Ukraynalı geldi. Türkler bize çok yardım ediyorlar, çok teşekkür ederiz." dedi.

    Mersin de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto #2

    Mersin de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto #3


    İlginizi Çekebilir

    PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı
    3. Sayfa

    PKK'ya yardım ve yataklık eden 2 kişi yakalandı

    Sağlık çalışanlarına maaş zammı Tıp Bayramı'na yetişiyor
    Ekonomi

    Sağlık çalışanlarına maaş zammı Tıp Bayramı'na yetişiyor

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir