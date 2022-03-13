Mersin'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlardan Rusya saldırısına protesto

Mersin'de yaşayan Ukraynalı vatandaşlar, Rusya'nın saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde çok acı bir durum yaşanıyor. Çocuklar ve kadınlar ölüyor" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş demek ederken, yine en büyük zararı siviller görüyor.

Binlerce insan ülkesini terk etmek zorunda kalırken, savaşacak durumda olanlar ise orduya destek veriyor.

İnsani koridorla tahliyeler sürerken, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ukraynalılar ise savaşı protesto ediyor.

Bu protesto gösterilerinden birisi Mersin'de düzenlendi ve Ukraynalı vatandaşlar Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

MERSİN'DE YAŞAYAN UKRAYNALI VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği’nin organizasyonunda, Adnan Menderes Bulvarı sahil kesiminde bir araya gelen Ukraynalılar, taşıdıkları pankartlarda Rusya’nın saldırılarına tepkilerini ifade ettiler.

Türk ve Ukrayna bayrakları taşıyan grup, sloganlar atıp Ukrayna milli marşını söylediler. Türk vatandaşlarının destek verdiği etkinliğe çocuklarıyla gelen bazı kadınlar, duygusal anlar yaşadı.

"ÜLKEMİZDE ÇOK ACI BİR DURUM YAŞANIYOR"

Etkinlikte konuşan Mersin Ukraynalılar Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Galyna Veselukha, savaşa 'dur' demek için burada toplandıklarını belirterek, "Ülkemizde çok acı bir durum yaşanıyor. Ukrayna’da kocaman bir savaş gerçekleşiyor. Ukrayna’daki bütün şehirleri mahvediyorlar.

Çocuklar, kadınlar ve askerlerimiz ölüyorlar. Türkiye’ye 30 binden fazla Ukraynalı geldi. Türkler bize çok yardım ediyorlar, çok teşekkür ederiz." dedi.