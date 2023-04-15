İHA
Türkiye'nin yıllarca süren yerli otomobil özlemini Togg bitirdi.
Satışa çıkan 20 bin aracın sahipleri belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teslim edilen araçlar da yollara çıktı.
AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'in Erdemli ilçesine Togg'la geldi.
Partililerin karşıladığı Bakan Nebati, 06 HMB 89 plakalı yerli otomobil Togg'dan inerek seçim otobüsüne çıktı.
Bu sırada Togg'u gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Aracı öptü
Vatandaşların bazıları fotoğraf çektirdi, bazıları ise aracı öperek gururlandığını gösterdi.
Bakan Nebati, otobüs üzerine konuşmasını sürdürürken de vatandaşların Togg'a ilgisinin yoğun olması dikkat çekti.