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    Mersin'de yılan saldırısına uğrayan bisikletli

    Bisikletle gezintiye çıkan Süleyman Uygun, kırsal alanda üzerinden geçtiği yılan tarafından ısırıldı.
    • DHA
    • 09.05.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 13:02
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    Mersin'de yılan saldırısına uğrayan bisikletli

    Mersin'in Yenişehir ilçesinde bisikletle tur atan 38 yaşındaki Süleyman Uygun, kırsal alanda yılanla karşılaşınca panik nedeniyle üzerinden geçti.

    Daha sonra bacağında acı hisseden Uygun, ısırıldığını fark etti.

    SALDIRI ANINI KAYDETTİ

    Saldırıyı küçük bir yarayla atlatan Uygun, "Olayın heyecanı ile ufak bir rahatsızlık geçirdim ama sonrasında kendime geldim" dedi. Bu sırada cep telefonu kamerası açık olan Uygun, o anları görüntüledi.

    Bisiklet kullanırken yılan saldırısına uğradı

    "ÜRKÜTÜCÜ BİR ANDI"

    Olay sırasında yaşadıklarını anlatan Uygun, “Bir anda duramadım ve üzerinden geçtim. Bacağımda bir acı hissettim. Bisikletten inip bakınca ısırdığını fark ettim. Çok ürkütücü bir andı. Hala kendime gelemedim. Doğada bisiklet sürerken birçok defa hayvan türleri ile karşılaştım ama bu farklıydı. Doğada bisiklet kullanırken çok daha dikkatli olmak gerekli. Karşınıza ne çıkacağı belli olmaz" diye konuştu.

    Mersin de yılan saldırısına uğrayan bisikletli #1

    Mersin de yılan saldırısına uğrayan bisikletli #2

    Mersin de yılan saldırısına uğrayan bisikletli #3

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