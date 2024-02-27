Mersin'in Silifke ilçesinde Abdurrahman Karabıyık'ın kullandığı yolcu minibüsü, Kamil Uysal kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri, minibüsteki yolculardan 62 yaşındaki Musa Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
13 kişi hastaneye kaldırıldı
Yaralanan 2 sürücü ve 11 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bozkurt'un cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.
Aracın motoru yandı
Öte yandan, yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından minibüsün motor bölümü alev aldı.
Vatandaşların kanaldan taşıdıkları suyla müdahale ettikleri yangın, bölgeye yönlendirilen arazözle söndürüldü.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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