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    Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
    • AA
    • 17.07.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 17.07.2021 - 11:37
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    Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

    Mersin’in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkisindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

    Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede incelemelerde bulunmaya gitti.

    Bakan Pakdemirli, sevindiren haberi ise sabah saatlerinde verdi.

    Orman yangınının kontrol altına alındığını duyuran Pakdemirli, "Kaynağı enerji nakil hattı kaynağından çıktığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı." dedi.

    1500 HEKTARLIK ALAN YANDI

    Yanan yerlerin tekrar imara açılmayacağını ve tekrar ağaçlandırılacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, Mersin'de 1500 hektarlık alanın yangından etkilendiğini açıkladı.

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    Mersin deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı #2

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    Mersin deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı #4

    Mersin deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı #5

    Mersin deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı #6

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