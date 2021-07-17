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Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'deki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.