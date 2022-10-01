Mersin'deki PKK saldırısının ayrıntıları

Mersin'de polis evine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin Münbiç'ten Türkiye'ye paramotor ile geldikleri belirlendi.

Türkiye 26 Eylül'de Mersin'deki terör saldırısı ile sarsıldı.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi’nde bulunan Tece Polisevi, 23.00 sıralarında kalleş terör saldırısının hedefi oldu.

Daha önce bölgede keşif yapan 2 kadın terörist polis evine sessizce yaklaşıp silahlarını ateşledi.

Teröristlerin ilk ateşiyle birlikte çatışma başladı.

Çatışma sırasında yaralanan polislerden Sedat Gezer (40), kaldırıldığı hastanede şehit olurken PKK'lı hainler de etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK'lı 2 teröristten birinin, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğunu açıkladı.

Saldırının ardından başlatılan operasyonda 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli süreç devam ederken saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

"Teröristler Münbiç'ten hareket etti"

İçişleri Bakanı Soylu saldırıya ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:

"Bu eylemi gerçekleştirenler, Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20.00 itibarıyla tam 12-13 saat paramotorla, paraşütlü motor var ya, motorlu paraşüt. Motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler.

Tarsus'ta kıyıya yakın bir yere indiler, sabah saat 10.00'a doğru. Ondan sonra akşama kadar orada kaldılar ve oradan yürüyerek sonra birilerinin arabalarına binerek, normal vatandaşların, onlar da insaniyet namına götürmüşler ve ondan sonra eylemi gerçekleştirdiler."

Polisevi'ne saldıran teröristlerin Türkiye'ye gelişte kullandığı paramotora ulaşıldı VİDEO





Paramotorun parçaları ele geçirildi

Tarsus'a bağlı Çöplü mahallesinde yapılan arama çalışmasında ise örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen Trike olarak bilinen paramotorun parçaları ele geçirildi.

Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde söz konusu hava aracının İtalya menşeili "FLY Products Marka ECO 2 Light" model çift kişi taşıma kapasiteli paramotor olduğu tespit edildi.

Paraşüt şeklinde kanadı bulunan 3 tekerlekli şasi yapısı ile yerden kalkış ve iniş yapabilen paramotorun, çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkabildiği ve 2 kişinin yanı sıra haricen ağırlık da taşıyabildiği belirlendi.

Teröristlerin paramotorun alt ve yan kısımlarına özel eklemeler yaptığı, bu alanların silah, patlayıcı madde, yaşam malzemesi gibi şeyler taşımak için kullanıldığı değerlendirildi.

Rotası belirlendi

Teröristlerin Mersin'e ulaşmak için kullandığı rotada yapılan çalışmalar sonucu netlik kazandı. Paramotorun muhtemel rotasıyla ilgili yapılan çalışmalarda, 25 Eylül 2022 tarihinde saat 20.23 sıralarında Suriye'nin Münbiç bölgesinden hareket ederek, 22.30 sıralarında Afrin bölgesine geldiği belirlendi.

Teröristlerin daha sonra Afrin'den hareket ederek, 25 Eylül’ü 26 Eylül’e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus ilçesine bağlı Çöplü Mahallesinde tarım arazilerinin bulunduğu bir alana iniş gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.