Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Mart tarihinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin merkezli Diyarbakır ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, aralarında HDP'nin eski Mersin il ve ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise suç unsuru çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.

VAN MİLLETVEKİLİ'NİN EŞİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, HDP Mersin eski il eşbaşkanlarından, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi M.I. ile Toroslar eski ilçe başkanı A.K., Akdeniz eski ilçe başkanı M.G. ve parti üyesi B.Ö. tutuklandı.

Zanlılardan il yöneticisi R.E. 'ev hapsi ve adli kontrol', Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. 'yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol' ve eski il eşbaşkanı Z.Ö ile parti üyesi Z.İ. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'deki PKK/KCK operasyonunda 4 tutuklama VİDEO