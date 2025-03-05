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İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesindeki bir inşaat firması tarafından Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu çalışması sürdürülüyor.

Bağlantı yolu için çalışmaların sürdüğü bölgede, kayaları geçmek için dinamitle kontrollü patlama gerçekleştirildi.

ANNE İLE KIZINA İSABET ETTİ

Patlamayla birlikte havalanan kaya parçalarından biri, Ali Gül'e ait tek katlı müstakil evin damından içeri girdi.

Bu sırada evde bulunan baba Gül'ün yanından geçen kaya parçası, eşi Ayşe ile kızı Zeliha'ya isabet etti.

BİR BAŞKA EVE DE HASAR VERDİ

Daha büyük bir kaya parçası ise 2 katlı bir evin damının kenarına çarparak zarar verdi.

Durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan anne ve kızı ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İKİSİ DE YIĞILDI KALDI"

Yaşananları anlatan ev sahibi Ali Gül, şu ifadeleri kullandı:

Hanım ve kızımla otururken pencereden dışarı patlamaya bakıyorduk. Patlama olduktan sonra taşlar her tarafa dağıldı. Yukarıdan bir taş geldi benim kafamı sıyırdı, hanımın omzuna, oradan kızımın dizine vurdu. İkisi de yığıldı kaldı orada. Hastaneye gittiler, polis geldi tutanak tuttular.

"OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Şantiye sahasından birinin geldiğini de anlatan Gül ,şu sözlerle tepki gösterdi:

Pencere önünde niye durdunuz, taş tavandan gelmiş, pencerenin önünde niye durdunuz diyor. Pencere önünden gelen taş yok tavandan gelen taş var, adam bir şekilde örtbas etmenin hesabını yapıyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ali Gül'ün evine güvenlik amaçlı taktırdığı kameralar ise o anları kaydetti.

Görüntülerde patlama anıyla birlikte ortaya çıkan toz bulutu ve kaya parçalarının fırlaması yer aldı.

Fırlayan kaya parçalarının başka bir binanın damına düşme anı da görüntülere yansıdı.