Şehit düşen er Ertuğrul Ulupınar'ın babası, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar." dedi.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hudut hattında askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada, sözleşmeli askerlerden Er Ertuğrul Ulupınar (22) şehit düştü.

Şehidimiz Ertuğrul Ulupınar, dün memleketi Mersin’in Gülnar ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİDİN NAAŞI BABA OCAĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Hükümet Konağı önündeki cenaze töreni öncesi şehidin naaşı, son kez helallik için baba ocağına götürüldü.

Mersin'deki şehit babasından duygulandıran konuşma

BABADAN DUYGULANDIRAN KONUŞMA

Şehidin yakınları ve komşuları tabut başında gözyaşı dökerken baba Nebi Ulupınar'ın, evladının Türk bayrağına sarılı tabutu başında yaptığı konuşma herkesi duygulandırdı.

"BUGÜN BELKİ BİZİM ACIMIZ VAR AMA ONLAR ÖLÜLERİNİ TABUTA DA KOYAMIYORLAR"

Oğlunun onurlu bir Türk askeri gibi tek başına bir tabura kafa tutacak kadar kahraman, karıncayı incitmeyecek kadar da şefkatli olduğunu söyleyen baba Ulupınar, "Onu ancak hain pusularla böyle tabuta koyabilirlerdi. Bugün belki bizim acımız var ama onlar ölülerini tabuta da koyamıyorlar, 1 metrekare toprağa da koyamıyorlar. Benim sizden isteğim canım oğluma, kıymetli oğluma haklarınızı helal etmeniz. Benim çınarımdı. Annesi, kardeşleri, yeğenleri hepimiz dimdik ayakta olacağız. Geride iki tane daha çınarım var. Teröristleri lanetliyorum. Vatan sağ olsun." dedi.