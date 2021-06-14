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    Mersin'de Sinan Şamil Sam'a benzetilen heykel yeniden gündemde

    Mersin'de Sinan Şamil Sam'a benzetilen heykel yeniden gündemde

    Mersinliler, 9 yıl önce dönemin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın yaptırdığı boksör tasvirli heykelin bulunduğu yerden kaldırılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 18:15
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    Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

    Bu belediyelerden biri de CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi...

    Mersin'de dokuz yıl önce dönemin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan tarafından yaptırılan boksör heykeli, yeniden gündem oldu.

    SİNAN ŞAMİL SAM'A BENZEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

    Dokuz defa Türkiye Şampiyonluğu, Türkiye adına 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanan efsane boksör Sinan Şamil Sam'a benzetildiği öne sürülen heykelin biçimsizliği hakkında ilk gün yapılan eleştiriler, halen devam ediyor.

    KALDIRILMASI İSTENİYOR

    Heykeli Sam'a benzetemeyen vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları, eserin o noktadan kaldırılmasını istiyor.

    Mersin de Sinan Şamil Sam a benzetilen heykel yeniden gündemde #1

    Mersin de Sinan Şamil Sam a benzetilen heykel yeniden gündemde #2

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