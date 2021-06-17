Mersin'deki şişman boksör heykeli espri konusu oldu

Sinan Şamil Sam'a ait olduğu iddia edilen, ancak Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun'un yaptığı şişman boksör heykelinin, 2013'teki Akdeniz Oyunları öncesinde inşa edildiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan 'Bu ne biçim heykel?' paylaşımının ardından ortaya çıkan tartışmalar ve bilgi kirliliği, heykel sanatçısının yanı sıra belediyeleri de hedef alan yorumlara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcılarından bir kısmı heykelin, boks şampiyonu Sinan Şamil Sam'a ait olduğunu öne sürünce tepkiler çığ gibi büyüdü, konu ulusal basında dahi yer aldı.

2013 YILINDA MERSİN'E GELDİ, HEYKELİ YAPTI

Ancak gerçek çok geçmeden gün yüzüne çıktı.

2013 yılında Mersin’in ev sahipliğinde yapılan Akdeniz Oyunları öncesinde 8 farklı ülkeden heykel sanatçıları spor temalı taş heykel çalışmalarına katılmış, o sanatçılardan biri olan Güney Koreli heykel sanatçısı Kim Won Geun da kendine özgü bir üslupla, espri katarak ve karikatürize ederek şişman boksör heykelini yapmıştı.

O HEYKEL SANATÇISI KONUŞTU

Öte yandan, heykel sanatçısı Kim Won Geun de sosyal medyada ve internet sitelerinde yer alan bu tarz haberlerin ardından açıklama yaparak, kimseyi sembolize etmeden iş yaptığını söyledi.

"KİMSEYİ SEMBOLİZE ETMEDEN İŞ YAPIYORUM"

Haberin yayınlandığı bir internet sitesindeki fotoğrafın altına yorum yapan Güney Koreli sanatçı, "Ünlü Türk boksörünün şu sıralar Türkiye'de sembolize edildiği yalan haberlerle pek çok Türk sorun yaşıyor. Kimseyi sembolize etmeden iş yapıyorum" açıklamasında bulundu.