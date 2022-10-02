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    Mersin'deki terör saldırısı soruşturmasında son durum

    Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 6 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.
    • 02.10.2022 - 19:18
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    Mersin'deki terör saldırısı soruşturmasında son durum

    Mersin'de 26 Eylül'de Tece Polisevi'ne düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu PKK terör örgütü saldırısına ilişkin soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

    Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgan Öztoprak tarafından konuya ilişkin bir açıklama yayınlandı.

    İHA'nın haberine göre yapılan yazılı açıklamada, Tece Polisevi'ne yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan uzun namlulu ateşli silahlar ve düzenek yerleştirilmiş patlayıcı maddeler ile yapılan saldırı sonucu, görevli polis memurlarından birinin şehit olduğu, diğerinin de yaralandığı hatırlatıldı.

    Toplam 9 kişi tutuklandı

    Saldırının ardından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Tüm deliller usulünce toplanıp, değerlendirilmektedir. Bu kapsamda mezkur saldırı ile ilgili olarak gözcülük ve bilgi toplama, keşif yapma ve eyleme doğrudan yardım etme şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden, Cumhuriyet Başsavcılığımızca sorgularına müteakip yapılan sevk sonucunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 6 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ev hapsine karar verilmiştir.

    Olayla bağlantısı olmayan ancak Cumhuriyet Başsavcılığımızca bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ise gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."

    Mersin deki terör saldırısı soruşturmasında son durum #1


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