Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de de Sibirya soğukları etkili oluyor.

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde geceleri en düşük sıcaklık eksi 16'ları görürken, sıfır noktada gündüzleri sıcaklık 8-9 dereceye kadar çıkıyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI ONLARI ETKİLEMİYOR

Bahçelerin donduğu, seralarda zirai don nöbetlerinin sürdüğü kentte denize girenlerin olması da dikkat çekiyor.

Yılın en sıcak ayı ağustos hariç 11 ay denize giren arkadaş grubu, Sibirya soğuklarının sürdüğü bugünlerde de denizde yüzme keyfini yaşadı.

"DENİZE GİRDİĞİMİZ İÇİN ÜŞÜMÜYORUZ"

'Yüzenbazlar' isminde bir ekip oluşturduklarını belirten Avukat Mustafa Seyfi Çelik şu ifadeleri kullandı:

Ağustos hariç yılın 11 ayı yüzüyoruz. Ağustos sıcak olduğu için pek girmiyoruz. Bugünlerde de Sibirya soğukları var.



Erdemli'de hava sıfırın altına düştü, insanlar montlarla geziyor. Ancak biz sürekli denize girdiğimiz için üşümüyoruz.



Ayrıca hastalanma konusunda da faydasını gördüğümüzü düşünüyorum, 2 senedir hastalanmıyoruz.