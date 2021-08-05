- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mersin’e kaçak yollarla gelen DEAŞ’lı tutuklandı
Mersin’e kaçak yollarla gelen DEAŞ’lı tutuklandı
Suriye’nin Bab bölgesinde DEAŞ adına faaliyetler yürüten şüpheli, adresine düzenlenen operasyon ile yakalandı. DEAŞ'lı terörist, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- AA
- 05.08.2021 - 10:46
Mersin'de terör örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheliyi tespit etti.
Mersin’e kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen şüpheli, kaldığı adrese yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYAL VE DOKÜMANLARA EL KONULDU
Şüphelinin adresinde aramalar yapıldı.
Ele geçirilen örgütsel dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
DEAŞ'lı terörist, işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.