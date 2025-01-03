2025'in ilk gösteri uçuşu Mersin'de düzenlendi..
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda düzenlediği etkinlik ile adeta izleyenlerin nefesini kesti.
VATANDAŞLAR ALANLARI DOLDURDU
Etkinlikte gösteri uçuş öncesi MBB Kent Orkestrası sahne aldı, halk oyunları ekibi dans gösterisi sundu.
Ardından SOLOTÜRK, gökyüzünde gerçekleştirdiği akrobasi ile Mersin'in kurtuluşunu unutulmaz bir gösteriyle taçlandırdı.
Sahili dolduran vatandaşlar, gösteriyi büyük bir heyecanla izledi.
SOLOTÜRK YILLAR SONRA MERSİN'DE
Vali Ali Hamza Pehlivan da telsizle irtibata geçtiği pilotlara teşekkür etti.
SOLOTÜRK ekibi, Mersin'de son gösterisini 2019 yılında yapmıştı.
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