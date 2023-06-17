Mersin'in Tarsus ilçesinde 'İlimize hoş geldiniz' tabelaları asıldı Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından Mersin'in Tarsus ilçesi girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

AA

Türkiye'de bugün 81 il ve 922 ilçe bulunuyor...

Tarihte en son il olan Düzce, 1999 yılında depremden hasar gördüğü için olmuştu.

Bugünlerde de bağlı olduğu ilden hem nüfus hem de gelişmiş ekonomi ve refah seviyesiyle daha iyi bir yerde olan pek çok ilçe var.

Devlet Bahçeli'den 100 il önerisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13 Haziran'da MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür.

İlçenin girişlerine tabelalar asıldı

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Mersin'in Tarsus ilçesini ise il olma heyecanı sardı.

Tarsus'ta daha önce "İl'le de Tarsus" sloganıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belediye tarafından Türkiye'deki il sayısının 100'e çıkacağı yönünde oluşan görüşlerin ardından ilçe girişine "Tarsus il oluyor", "İlimize hoş geldiniz" tabelaları asıldı.

"İl olmayı hak ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, Tarsus'un hem coğrafi konumu hem de tarım ve turizmiyle önemli bir kent olduğunu belirtti.

İlçenin 400 bini geçen nüfusa sahip olduğunu aktaran Bozdoğan, Tarsus'un il olmayı hak ettiğini kaydetti.

Odalardan destek

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da Tarsus'un çok önceden il olmayı hak ettiğini belirtti.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, il olmayı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.