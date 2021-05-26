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Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası
Mut ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.
- AA
- 26.05.2021 - 11:11
- Güncelleme : 26.05.2021 - 11:14
Mersin'in Mut ilçesine bağlı Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.
ELLER SEMAYA AÇILDI
Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.
Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.
Mersin'de küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı