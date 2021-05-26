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    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası

    Mut ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.
    • AA
    • 26.05.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 11:14
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    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası

    Mersin'in Mut ilçesine bağlı Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.

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    Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.

    Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

    Mersin'de küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı

    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası #1

    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası #2

    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası #3

    Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası #4

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