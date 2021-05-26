Mersinli hayvan yetiştiricilerinden yağmur duası

Mut ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.

ELLER SEMAYA AÇILDI

Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.

Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

Mersin'de küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı