Belediye personelince sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan vatandaşlar için üstü açık otobüsle düzenlenen yılbaşı etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, CHP'li belediye çalışanları tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlar için eğlence düzenlendi.

Yılbaşı konsepti hazırlayan belediye personeli, üstü açık otobüs ile ilçe turuna çıktı.

KOSTÜM GİYİP, DANS ETTİLER

Noel Baba, Hacivat-Karagöz ve Ren geyiği gibi çeşitli kostümler giyerek cadde ve sokaklarda dolaşan çalışanlar, şarkılar eşliğinde oynadı. Etkinliği evlerinin pencere ve balkonlarından takip eden vatandaşlar ise ekiplere eşlik etti.

Etkinlik sosyal medya üzerinden canlı yayınlanırken, binlerce Mezitli o coşkuya ortak oldu.

ERKEN GELEN YENİ YIL COŞKUSU

Belediye çalışanlarının bazı çocuklara şeker de dağıttığı etkinlik ile yeni yıl coşkusu günler öncesinden yaşatılmış oldu.

Mersinli vatandaşlar için 'renkli' yılbaşı etkinliği