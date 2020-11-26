Mert Alaş kimdir, kaç yaşında? Jennifer Lopez'in çıplak poz verdiği Mert Alaş ne iş yapıyor?

Mert Alaş kimdir, kaç yaşında? Jennifer Lopez'in çıplak poz verdiği Mert Alaş ne iş yapıyor?

Jennifer Lopez'in çok konuşulan çıplak pozlarının sahibi Mert Alaş, merak edilen isimler arasında yer aldı. Instagram hesabı kendisine poz vermek için yarışan ünlülerle dolu olan Mert Alaş kimdir?

Geçtiğimiz günlerde transparan sahne kıyafeti ve dansıyla 2020 Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vuran Jennifer Lopez, son paylaşımıyla 133 milyonluk takipçisini şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Dünyaca ünlü isimlerin poz verdiği Mert Alaş kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor gibi sorular merak konusu oldu.

MERT ALAŞ KİMDİR?

Ünlülerin fotoğrafçısı olarak bilinen Mert Alaş, özellikle Kate Moss, Irina Shayk ve Miley Cyrus gibi ünlü modellerle birlikte çektiği fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

Mert Alaş, 1971 yılında Türkiye'de doğmuştur. İngilizcesini geliştirmek için İngiltere'ye gitmiştir. Kendisiyle aynı yaşta olan Marcus Piggott ile 1994'te İngiltere'de karşılaşıp beraber moda fotoğrafçılığı yapmaya başlamışlardır.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

İlk çekimlerini Dazed&Confused‘a yapan ikili bugün dünyanın en önemli fotoğraf ajanslarından Art Partner tarafından temsil ediliyor. Madonna‘dan Lady Gaga‘ya, Kate Moss‘tan Daria Werbowy‘a çalışmadıkları ünlü, imza atmadıkları prestijli dergi ve kampanya yoktur.

Vogue Türkiye’nin de birinci yıldönümünde Gisele Bündchen, ikinci yıldönümünde ise Angelina Jolie ile kapak çekimi gerçekleştirdiler.

Versace markasının sahibi Donatella Versace de Mert Alaş'ın dostları arasında yer alıyor. Günümüzün en önemli moda fotoğrafçıları arasına giren Mert Alaş, Vogue, Calvin Klein, Gucci, Interview, W gibi markaların çekimlerini yapıyor.