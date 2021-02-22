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- Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mert Yaşar Özlem Zengin olayı nedir?
Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mert Yaşar Özlem Zengin olayı nedir?
- Haber Merkezi
- 22.02.2021 - 14:09
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında saygısız bir yorumda bulunan Mert Yaşar, büyük tepki çekti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için talimat verildiği kaydedildi.
Bu haber akabinde Mert Yaşar hakkındaki bilgiler vatandaşların merak konusu oldu. Peki Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar..
MERT YAŞAR KİMDİR?
Mert Yaşar, hukukçu, avukat, arabulucudur ve spor hukuku, çocuk hukuku alanında faaliyetleri vardır. 1989-1996 yılları arasında Özel Saint-Benoit Lisesinden mezun olmuştur.
1996-2001 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan Yaşar, 2001-2003 yılları arasında Yüksek Lisans yaparak hukuk mezunu olmuştur. Mert Yaşar Hukuk Bürosu'nu kurmuş ve arabulucuk yapmaktadır.
Mert Yaşar, 2012'de Kadir Has Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi'nde Danışma Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda üniversitede Spor Hukuku Eğitmenliği yapmaktadır.