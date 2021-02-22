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Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mert Yaşar Özlem Zengin olayı nedir?

Mert Yaşar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mert Yaşar Özlem Zengin olayı nedir?

Kendisini Twitter adresinden hukukçu ve avukat olarak tanıtan Mert Yaşar; AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında haraket içeren bir paylaşımda bulundu. Peki Mert Yaşar kimdir?