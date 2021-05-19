Mervan el-Bergusi, Filistin'de mücadele çağrısının ardından hücre hapsine alındı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi, Filistin topraklarında işgal ile mücadele çağrısı yapmasının ardından hücreye atıldı.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Mervan el-Bergusi, bütün Filistin topraklarında mücadele için çağrıda bulunmasının ardından Hadarim Hapishanesinden Ayalon Hapishanesine nakledildi.

Bergusi'nin, burada hücre hapsine alındığı bildirildi.

''BU İLİŞKİ DİRENİŞ, ÇATIŞMA VE BOYKOT İLİŞKİSİDİR''

Bergusi ofisi aracılığı ile 15 Mayıs'ta yayınladığı mesajında, "Filistin halkının sömürge ile ilişkisi olağan konumuna geri döndü. Bu ilişki uzlaşı ve birlikte yaşama değil; direniş, çatışma ve boykot ilişkisidir." ifadelerine yer vermişti.

Bergusi, mesajında şu ifadelere yer vermişti:

"Davamızın ve mücadelemizin geleceği için çok önemli bir aşamayı yaşıyoruz. Her yerdeki halkımız yönlerinin ve gidecekleri yerin her zaman Kudüs şehri olduğunu ve öyle kalacağını ilan etti. Kudüs ümmetin baş tacı, atan kalbi ve Filistin halkının ebedi başkentidir. Mescid-i Aksa'ya İslam ve Hristiyanlığa ait kutsal mekanlarımız ihlal edildiğinde, Kudüs'teki halkımızın kuşatılarak evlerinden, mahallelerinden ve şehirlerinden çıkarılmaya başlandığında ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki ailelerimiz yerlerinden koparılmaya çalışıldığında tavır almakta tereddüt edilmez."





İSRAİL'DE TUTUKLU BULUNUYOR

Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi, 1987'de yaşanan ilk İntifada'nın önemli aktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda 2000 yılındaki İkinci İntifada'da da önemli rol oynayan Mervan el-Bergusi, 2002'den bu yana İsrail'de tutuklu bulunuyor.

İsrail mahkemesi, Bergusi hakkında 5 kez müebbet ve 40 yıl hapis cezası vermişti.