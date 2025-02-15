Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

DHA

Merve Taşkın, dün gözaltına alındı.

Taşkın'ın dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, ortalığı karıştırdı.

Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi. Taşkın hakkında “Müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.