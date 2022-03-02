Fahrettin Koca, mesafenin korunmadığı yerlerde maske kullanımının devam edileceğini söyledi.

Fahrettin Koca koronavirüs salgınında yeni normalleşme kurallarını duyurdu.

Yeni kararların en önemlisi ise maske zorunluluğunun kaldırılması oldu.

Koca, açık alanlarda maske takılmayacağını söyledi.

Mesafe korunamayan yerlerde maske kullanımı devam edecek VİDEO

NERELERDE DEVAM EDECEĞİ SORULDU

Bu açıklama ile maske takma kularalının yeni çerçevesi merak konusu oldu.

Koca'ya "Havalandırmanın uygun olduğu yerlerde kapalı ortam olsa da maske çıkabilir dediniz. Toplu taşımada nasıl bir kural öngörüyorsunuz? AVM’lerde ve ulaşım araçlarında nasıl uyulacak?" sorusu yöneltildi.

"MESAFE VE HAVALANDIRMA YOKSA MASKE TAKILACAK"

Koca bu soruya, "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda uçak gibi otobüs gibi, tiyatro gibi, sağlık kuruluşları gibi, sinema, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapaklı alan olup mesafe korunabiliyorsa maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz.

"MASKE HAYATIMIZDAN ÇIKMADI"

Maske hayatımızdan çıkt mı? Hayır hayatımızdan çıkmadı. Ama artık maskeyi nerede gerekiyorsa orada, özellikle de büyüklerimizi korumak anlamında yanımızda taşımak gerektiğini söylüyoruz." ifadeleriyle cevap verdi.