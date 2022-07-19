Mesai saatleri düşecek mi? 8 saat yerine...

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 8 saatlik mesai saatinin azaltılmasına ilişkin konuştu. Peki mesai saatleri değişiyor mu, düşecek mi? İşte konunun detayları...

Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren bir konu Türkiye gündeminde...

Mesai saatlerinin 8 saatin altına düşürülmesi gerekliliği dünyada birçok ülkede tartışılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Özellikle pandemi ile birlikte uzaktan çalışma sisteminin iş hayatına entegre olması mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya koydu.

Milyonların merak konusu ise "mesai saatleri düşecek mi" oldu. İşte detaylar...

Mesai saatleri düşecek mi?

Bakan Bilgin, sanayi devriminden itibaren işçilerin çalışma saatlerinin aşağı çekilmesi konusunda birçok girişimde bulunulduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Çalışma biçimi başlangıçta daha da kötüydü; 10 saat. 1 Mayıs'ın arkasında o var. 1 Mayıs'ın neden bayram olduğunu her 1 Mayıs'ta hatırlıyoruz. 10 saat kuralını yerleştirmek için Chicago'da işçiler eylem yapmışlardı. Sonra eylemler yükselip 8 saat kabul edildikten sonra 8 saati biz normal diye algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler yani insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra artık bu 8 saat eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz lazım, eleştirmemiz lazım.

Bugün birçok ülkede bu 8 saatin aşağıya çekilmesine yönelik çalışmalar var. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak.





"25 yıl içinde değişecek"

Önümüzdeki 25 yıl sonra 6 saat ya da daha az fiili çalışma; bunlar devreye girecek. Bunlar kaçınılmaz. Teknoloji fiziki emeği ikame ettikçe teknoloji üretim sürecini mekandan bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olacak. O halde bu değişimler meydana geliyor; ama yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Bir defa çalışanların güvencesini sağlamak. Yani adam uzaktan çalışıyor, iş yerine gelmiyor ama bu adamın sosyal güvenliği ne olacak, sağlık sigortası ne olacak? Bunların yeniden düzenlenmesi lazım."